Airbus построит вторую линию сборки самолетов в Тяньцзине

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует увеличить вдвое мощности по производству самолетов на предприятии в китайском Тяньцзине. Для этого она построит вторую линию сборки самолетов на этом заводе, сообщает Bloomberg.

Соответствующие документы 6 апреля подписал в Пекине гендиректор Airbus Гийом Фори.

В марте Airbus начала поставки самолетов A321neo с предприятия в Тяньцзине. Расширение производственных мощностей, как ожидается, поможет французской корпорации в достижении цели выпуска 75 самолетов A320neo в месяц к 2026 году.

Airbus начала производить самолеты серии A321 в Тяньцзине в ноябре 2022 года. Лайнер A321neo - самый большой представитель семейства и может перевозить до 244 пассажиров.

В четверг Фори также подписал в Пекине ряд соглашений, касающихся продажи самолетов, отмечает Bloomberg.

В 2022 году китайские авиаперевозчики заказали более 300 узкофюзеляжных самолетов Airbus общей стоимостью более $40 млрд по ценам каталога.

Airbus - мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. Компания производит пассажирские лайнеры, самолеты-заправщики, военные и транспортные воздушные суда, а также гражданские и военные вертолеты.