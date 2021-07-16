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США отправят в Гаити морпехов для защиты своего посольства

Ранее власти Гаити просили США направить войска в страну из-за беспорядков после убийства президента

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вопрос отправки американских военных в Гаити пока не стоит, США намерены отправить в страну морских пехотинцев для защиты своего посольства, заявил президент США Джо Байден.

"Мы посылаем только американских морских пехотинцев в наше посольство, чтобы убедиться, что они (дипломаты - ИФ) в безопасности и вообще все в порядке. Но идея отправки американских вооруженных сил в Гаити на данный момент не стоит на повестке дня", - заявил Байден в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза гаитянские власти обратились к Вашингтону с просьбой направить группу военных для оказания помощи в защите инфраструктурных объектов.

Американские чиновники из министерств юстиции, внутренней безопасности, госдепа, а также совета национальной безопасности Белого дома в воскресенье отправились на Гаити, чтобы помочь в расследовании убийства Моиза.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. В стране объявлено военное положение. По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 отставных колумбийских военных и двое американцев гаитянского происхождения.

Гаити США Джо Байден Жовенель Моиз

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