Число погибших в результате обрушения дома в Сёрфсайде возросло до 98

Спасатели проводят поисковые работы на обломках рухнувшего здания Champlain Towers South в Сёрфсайде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Сёрфсайде (штат Флорида) обнаружили и опознали останки последней жертвы обрушения жилого многоэтажного дома, передает BBC News.

Женщина по имени Эстель Хедайя была идентифицирована последней. Таким образом, число погибших достигло 98 человек.

Брат погибшей Айки Хедайя рассказал американским СМИ, что местная полиция Нью-Йорка сообщила об обнаружении останков Эстель в понедельник.

Поисковые группы в пятницу заявили, что заканчивают поисковую операцию. В то время Эстель Хедайя еще не была найдена. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила в понедельник, что полиция продолжает "тщательно и скрупулезно" изучать миллионы фунтов мусора в поисках останков и личных вещей.

Обрушение 12-этажного жилого здания в американском Сёрфсайде произошло в ночь на 24 июня. С минувший 21 июня работы на месте происшествия перешли в статус поисковых. По мнению инженеров, составлявших отчет о здании в 2018 году, конструкция имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в ремонте.