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Число погибших в результате обрушения дома в Сёрфсайде возросло до 98

Число погибших в результате обрушения дома в Сёрфсайде возросло до 98
Спасатели проводят поисковые работы на обломках рухнувшего здания Champlain Towers South в Сёрфсайде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Сёрфсайде (штат Флорида) обнаружили и опознали останки последней жертвы обрушения жилого многоэтажного дома, передает BBC News.

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Женщина по имени Эстель Хедайя была идентифицирована последней. Таким образом, число погибших достигло 98 человек.

Брат погибшей Айки Хедайя рассказал американским СМИ, что местная полиция Нью-Йорка сообщила об обнаружении останков Эстель в понедельник.

Поисковые группы в пятницу заявили, что заканчивают поисковую операцию. В то время Эстель Хедайя еще не была найдена. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила в понедельник, что полиция продолжает "тщательно и скрупулезно" изучать миллионы фунтов мусора в поисках останков и личных вещей.

Обрушение 12-этажного жилого здания в американском Сёрфсайде произошло в ночь на 24 июня. С минувший 21 июня работы на месте происшествия перешли в статус поисковых. По мнению инженеров, составлявших отчет о здании в 2018 году, конструкция имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в ремонте.

США Сёрфсайд Флорида Майами-Дейд

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