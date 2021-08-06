Что случилось этой ночью: пятница, 6 августа

Изучение разведкой США данных о вирусах из уханьской лаборатории и лишение аккредитации двух белорусских тренеров из-за скандала с Тимановской

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Разведка США получила доступ к данным о вирусах Уханьского института вирусологии, узнал CNN. По словам источников, разведывательные агентства с помощью суперкомпьютеров сейчас пытаются обработать полученную информацию, чтобы подтвердить либо исключить версию о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19, и они столкнулись с рядом трудностей.

- Американский бизнес призвал возобновить торговые переговоры между США и Китаем. В письме группа влиятельных бизнесменов призывает снизить пошлины на импорт, которые, по их мнению, тормозят развитие американской экономики. Они отмечают, что Пекин выполнил "важные контрольные показатели и обязательства" по торговому соглашению 2020 года.

- Элла Памфилова заявила, что у ЦИК нет плана по явке на выборы. Также глава Центризбиркома заявила, что на выборах глав регионов и в заксобрания ожидается "очень серьезная конкуренция", что за рубежом на сентябрьских выборах смогут проголосовать 10-12 млн россиян, а также пообещала, что для не привившихся от коронавируса "драконовских ограничений" на выборах не будет.

- Русскоязычные хакеры опубликовали в даркнете данные 1 млн банковских карт. По данным аналитиков в сфере кибербезопасности, группировка хакеров, назвавшаяся All World Cards, поделилась с другими киберпреступниками данными кредиток жителей США и мира.

- МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на ОИ в Токио из-за инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Аккредитаций лишились тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич. МОК объяснил принятые меры интересами белорусских атлетов, которые все еще находятся в Токио.