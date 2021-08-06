Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:58Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 877 151+640 186
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия ИндияПодробнееЛёгкая атлетика13:20Женщины, Финал  США Россия ВеликобританияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия Сан-МариноПодробнее

Что случилось этой ночью: пятница, 6 августа

Изучение разведкой США данных о вирусах из уханьской лаборатории и лишение аккредитации двух белорусских тренеров из-за скандала с Тимановской

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Разведка США получила доступ к данным о вирусах Уханьского института вирусологии, узнал CNN. По словам источников, разведывательные агентства с помощью суперкомпьютеров сейчас пытаются обработать полученную информацию, чтобы подтвердить либо исключить версию о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19, и они столкнулись с рядом трудностей.

- Американский бизнес призвал возобновить торговые переговоры между США и Китаем. В письме группа влиятельных бизнесменов призывает снизить пошлины на импорт, которые, по их мнению, тормозят развитие американской экономики. Они отмечают, что Пекин выполнил "важные контрольные показатели и обязательства" по торговому соглашению 2020 года.

- Элла Памфилова заявила, что у ЦИК нет плана по явке на выборы. Также глава Центризбиркома заявила, что на выборах глав регионов и в заксобрания ожидается "очень серьезная конкуренция", что за рубежом на сентябрьских выборах смогут проголосовать 10-12 млн россиян, а также пообещала, что для не привившихся от коронавируса "драконовских ограничений" на выборах не будет.

- Русскоязычные хакеры опубликовали в даркнете данные 1 млн банковских карт. По данным аналитиков в сфере кибербезопасности, группировка хакеров, назвавшаяся All World Cards, поделилась с другими киберпреступниками данными кредиток жителей США и мира.

- МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на ОИ в Токио из-за инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Аккредитаций лишились тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич. МОК объяснил принятые меры интересами белорусских атлетов, которые все еще находятся в Токио.

Новости

Русскоязычные хакеры опубликовали данные 1 млн банковских карт

США выразили сожаление, что ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Госдуму

Пандемия коронавируса

CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя

CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя

Что произошло за день: четверг, 5 августа

Ереван сообщил о размещении пограничников РФ у границы с Азербайджаном

Зеленский предложил жителям Донбасса "уезжать в РФ или держаться"

Зеленский предложил жителям Донбасса "уезжать в РФ или держаться"

Что случилось этой ночью: четверг, 5 августа

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

США ввели визовые ограничения для чиновников трех стран

Пандемия коронавируса

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');