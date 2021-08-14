Байдена проинформировали о развитии событий в Афганистане

США надеются убедить талибов не начинать бои с проводящими эвакуацию людей из Кабула американскими военными

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президента США Джо Байдена, проводящего выходные в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, проинформировали о развитии событий в Афганистане, где движение "Талибан" (запрещено в РФ) продолжает теснить афганскую армию, сообщает CNN.

Сотрудники Белого дома, курирующие вопросы нацбезопасности, провели по видеосвязи брифинг для Байдена и вице-президента США Камалы Харрис. В брифинге также участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

По состоянию на вечер субботы талибы контролируют все крупнейшие города Афганистана, кроме Кабула.

Издание The Hill в свою очередь утверждает со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что талибы неизбежно захватят Кабул.

В международный аэропорт Кабула ранее на этой неделе начали прибывать американские военные. Их задача - помочь эвакуировать иностранцев, а также афганских граждан, получивших убежище за границей.

The Washington Post пишет, что Вашингтон надеется убедить талибов не начинать бои против американских сил и дождаться, пока те завершат эвакуацию людей.

"Послание США к талибам заключается в том, что если те воздержатся от прямой конфронтации с более 3 тыс. американских военных, прибывающих в Кабул, и дождутся завершения эвакуации, то это повысит шансы того, что мировое сообщество и сами афганцы не будут возражать против входа сил "Талибана" в столицу Афганистана", - пишет газета.

Под контролем талибов находятся столицы более 20 из 34 провинций страны. Они контролируют примерно две трети афганской территории. Талибы заявили, что только за эту субботу захватили девять провинциальных центров в Афганистане.

Боевики в субботу активно действовали в провинции Логар, к югу от Кабула. Передовые силы "Талибана" были замечены всего в 11 км от афганской столицы. В то же время, сообщений о серьезных попытках талибов начать штурм столицы не поступало.

Западные СМИ отмечают, что боевики постепенно окружают Кабул. В самом городе, по сообщению BBC, крайне загружен международный аэропорт: иностранцы и получившие убежище за рубежом афганцы спешат покинуть Афганистан.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность. Он заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в стране на фоне масштабного военного наступление боевиков "Талибана".

Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину.