Что случилось этой ночью: среда, 18 августа

Поднятие из воды тел всех погибших при крушении Ми-8 и блокировка талибам доступа к счетам афганского правительства в банках США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подняты тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8 на Камчатке. В среду участники поисковой операции извлекли из озера тела еще двух пассажиров вертолета. По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, теперь спасателям предстоит поднять корпус Ми-8 "для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии".

- США лишили "Талибан" (запрещен в РФ) доступа к счетам афганского правительства в американских банках. Также Вашингтон работает над тем, чтобы закрыть талибам доступ к резервам МВФ на сумму почти в $500 млн.

- В отсеке шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли человеческие останки. ВВС США начали расследование. Ранее в СМИ широко распространились видео из кабульского аэропорта, на которых толпы людей бегут вместе с самолетом ВВС США по взлетно-посадочной полосе, пытаясь ухватиться за него.

- Число жертв мощного землетрясения в Гаити, произошедшего 14 августа, превысило 1,9 тысячи. По данным управления гражданской защиты страны, пострадавших около 9,9 тысячи. ЮНИСЕФ сообщает, что землетрясение в Гаити затронуло около 1,2 миллиона человек, почти половина из которых - дети.

- Сергей Шойгу анонсировал подписание на форуме "Армия-2021" 45 госконтрактов на 500 млрд руб. По словам главы Минобороны РФ, ведомство намерено закупить высокоточное оружие, боевых роботов "Уран-14", системы дистанционного минирования и другую боевую технику для Вооруженных сил России.