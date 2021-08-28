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Компания Astra перенесла запуск ракеты Rocket-3 из-за сбоев в системе управления

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская частная аэрокосмическая компания Astra не смогла совершить запуск ракеты Rocket-3 с демонстрационной полезной нагрузкой в рамках программы тестовых полетов по соглашению с министерством обороны США на орбиту Земли из-за сбоя в системе управления, следует из трансляции Nasaspaceflight.

"Полет был прерван системой управления на первой секунде после запуска, двигатели успешно запустились, однако система управления прервала пуск", - заявил представитель компании.

В Astra отметили, что пуск будет перенесен на завтра. Если компания не сможет запустить ракету и завтра, то старт может быть перенесен на дату в рамках окна запусков до 11 сентября. В данный момент специалисты ищут причины осечки системы.

Запуск двигателей произошел в 0:45 по московскому времени на космодроме Кадьяк в штате Аляска, однако через несколько секунд после зажигания полет был прерван системой.

Ранее компания подписала соглашение с Космическими силами США (входят в министерство обороны США) на два тестовых полета с макетом полезной нагрузки. В случае если оба полёта завершатся успехом, Astra станет подрядчиком Пентагона в рамках программы по выведению военных спутников на орбиту Земли.

Первый тестовый пуск в марте 2020 года закончился неудачей - во время предстартовой подготовки заклинил клапан, что привело к возгоранию ракеты. Следующий запуск в сентябре 2020 также завершился провалом - сбой в программном обеспечении привел к падению ракеты. Во время последнего на данный момент запуска в декабре прошлого года ракета смогла достичь высоты в 390 км над Землей, однако из-за проблем с топливом не смогла выйти на орбиту.

Главное преимущество ракеты перед конкурентами заключается в ее ускоренном процессе подготовки к запуску - на подготовку стартовой площадки требуется не более недели, а вся ракета и сопутствующие наземные системы могут быть доставлены к месту старта в грузовых контейнерах.

В теории ракеты Rocket-3 способны выводить полезную нагрузку весом до 150 кг на солнечно-синхронную орбиту с высотой около 500 километров. В этом году планируется три запуска ракет этого типа.

Astra Rocket-3

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