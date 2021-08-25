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Армия РФ перебросила на учения в Таджикистан танки Т-72

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военные на фоне ситуации в Афганистане перебросили на учения в горах Таджикистана танки Т-72, выполнили стрельбы на большие дальности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу.

"Российские танкисты 201-ой военной базы выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72 на большие дальности по появляющимся и движущимся целям в рамках ротного тактического учения в горах Таджикистана", - отмечает округ.

На горном полигоне Ляур танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из 125-мм пушки 2А46 и крупнокалиберного зенитного пулемета.

"Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 до 3000 м. Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до 5 км", - сообщила пресс-служба.

Механики-водители на танкодроме выполнили упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

"Для приближения обстановки к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия", - говорится в сообщении.

23 августа ЦВО сообщал об учениях российских военных в горах Таджикистана с ударными и транспортно-боевыми вертолетами.

17 августа на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тысячи военнослужащих. Учения продлятся месяц, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке", - сообщила пресс-служба округа.

"Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению", - сообщил округ.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

24 августа ЦВО сообщил об усилении российской военной базы в Таджикистане противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Корнет".

Ранее в августе Центральный военный округ РФ сообщил, что база в Таджикистане усилена новым вооружением - переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, современными снайперскими винтовками и огнеметами.

21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа. Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Ранее в августе Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

Россия Таджикистан

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