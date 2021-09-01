Мулла Хайбатулла Ахундзада может стать верховным лидером Афганистана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Источники сообщили CNN-News18, что талибы (движение "Талибан"запрещено в России) хотят создать правительство, основанное на модели Ирана - Исламской республики, где Верховный лидер является главой государства и высшим религиозным авторитетом, сообщает индийский портал News-18.

Верховный лидер талибов Хибатулла Ахундзада, который никогда не появлялся на публике и чье местонахождение в значительной степени оставалось неизвестным, скорее всего, будет председательствовать в Верховном совете, добавили источники.

Он будет работать из Кандагара.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" завершило переговоры по формированию инклюзивного правительства в Афганистане. Лидер радикального движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан в воскресенье. По имеющейся информации, в годы нахождения сил США и их союзников в Афганистане Ахундзада скрывался в соседнем Пакистане. Он является третьим после основателя движения муллы Умара и Ахтара Мансура руководителем экстремистской организации. В 2013 году Ахтар Мансур объявил о смерти муллы Умара и был назначен его преемником. Мансур был убит в 2016 году ударом с американского беспилотника, после чего Хайбатулла Ахундзада был объявлен главой талибов.