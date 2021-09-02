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В Совфеде сочли, что оставшаяся в Афганистане агентура США может угрожать России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - США сохранили агентов влияния в Афганистане и оставили им вооружение, что потенциально создает угрозу безопасности России, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Чтобы не было сомнений, они (США) не полностью уходят. Их все разведывательные структуры там остаются, и, безусловно, влияние на огромное количество своих агентов они там оставляют. И оружие под видом этого бегства оставили в достатке - непонятно, кому, чего и сколько", - сказал Климов в четверг на заседании "круглого стола".

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По его словам, это дестабилизирует ситуацию к югу от России и может вести к нарастанию угроз из-за миграции экстремистов и террористов из Афганистана.

"Мы должны понимать, какие угрозы могут быть через эту так называемую миграцию, или эвакуацию, или бегство (...) Как бы с этими гражданами, которые сейчас пытаются покинуть территорию Афганистана - в том числе через страны, которые являются членами ОДКБ, СНГ - к нам не пришло то, что мы с таким трудом искореняли в 90-е гг. - начале нулевых", - сказал Климов.

Он сообщил, что комиссия по государственному суверенитету в ноябре намерена опубликовать ежегодный доклад, один из разделов которого будет посвящен Афганистану и угрозам на южном направлении.

Афганистан США Россия Совет Федерации Андрей Климов

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