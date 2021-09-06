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Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 40% населения мира к концу года

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Главы министерств здравоохранения стран G20 по итогам саммита в Риме заявили, что привержены цели к концу 2021 года вакцинировать от коронавируса COVID-19 как минимум 40% населения мира.

"Наряду с ВОЗ мы поддерживаем цель - вакцинировать хотя бы 40% населения мира к концу 2021 года", - говорится в декларации, опубликованной на сайте G20.

"На Глобальном саммите по вопросам здравоохранения мы подтверждаем приверженность наших лидеров укреплению местного и регионального производственного потенциала, развитию регионального регулятивного потенциала, а также продвижению минимальных стандартов качества медицинской продукции", - отмечается в документе.

Министры здравоохранения G20 также подчеркнули необходимость "делиться дозами" вакцин от коронавируса, чтобы удовлетворить потребность в вакцинах.

"Мы будем работать над активизацией своевременного, равного доступа по всему миру к безопасным, доступным и эффективным вакцинам от COVID-19, терапии и диагностике (коронавируса - ИФ)", - отмечается в декларации.

Участники встречи заявили, что для полноценного функционирования Всемирной организации здравоохранения, всем странам-участницам организации необходимо обеспечить "адекватное и устойчивое финансирование" ВОЗ.

Главы министерств здравоохранения G20 провели встречу 5-6 сентября в Риме. Цель мероприятия состояла в том, чтобы "продвинуть крепкое многостороннее сотрудничество, в том числе для окончания пандемии COVID-19 и поддержания восстановления" после пандемии. Кроме того, министры обозначили целью продолжить совместными усилиями "содействовать лучшему предотвращению, выявлению и реагированию" на глобальные риски для здоровья и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Хроника 09 января 2020 года – 06 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус COVID-19 G20 ВОЗ

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