Турция разрешила въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Турция больше не будет требовать от детей до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справку о вакцинации или экспресс-тест на антиген при въезде в страну, сообщает МВД республики.

Ранее въезд без ПЦР-теста был возможен детям только до 6 лет. Новые правила действуют до конца сентября с последующим пересмотром требований.

О новых правилах въезда в Турцию сообщили и туроператоры.

"По данным принимающего офиса TEZ Tour Турция, подкрепленным информацией от международной ассоциации воздушного транспорта, с 6 сентября изменились правила въезда в Турцию граждан РФ, не достигших возраста 12 лет. До 30 сентября им будет разрешен въезд в страну без предъявления результатов ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или антиген-теста", - сказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", компания получает много звонков с уточнениями по правилам въезда.

"Правила обновились в лучшую сторону, для туристов это существенная экономия денег", - пояснили в пресс-службе.

Что касается российских туристов старше 12 лет, то для въезда в Турцию им потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

От тестирования освобождены лица, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки в Турцию или пассажиры, у которых есть справка о перенесенной болезни, выданная за последние полгода.

По прибытии в Турцию пассажиров могут выборочно попросить сдать экспресс-тест.

Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы, сообщили "Интерфаксу" в Минтуризма республики в июне. Как отметили в Минтуризма Турции, сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг, республика его также принимает.

В апреле Турция одобрила использование вакцины "Спутник V".

В Турции в последние дни регистрируется в среднем около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в день. В стране с 6 сентября вводятся новые меры по борьбе с распространением COVID-19, но, как сообщалось, новые ограничения не коснутся иностранных граждан, в том числе российских туристов.