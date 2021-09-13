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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 сентября

Победа Даниила Медведева в финале US Open, завершение спасательных работ после крушения самолета L-410, испытания КНДР ракет нового типа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россиянин Медведев выиграл US Open. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 15 минут.

- Спасатели завершили работы по освобождению людей, зажатых в потерпевшем крушение L-410. Четыре человека погибли, двенадцать человек пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницу. Губернатор Иркутской области написал в своем инстаграме, что среди погибших есть пилот. Троих пострадавших эвакуировали в областную больницу в Иркутск, так как у них сложные переломы. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб. В воскресенье самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

- Астронавты вернулись на МКС после завершения выхода в открытый космос. Астронавты Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ установили на опорном сегменте P4 фермы МКС оборудование для крепления новой пары более мощных солнечных панелей IROSA.

- В крови погибших после отравления арбузом москвичек нашли следы этиленгликоля. Об этом сообщает "Пятый канал". Уточняется, что попадание этого вещества в организм человека может привести к летальному исходу.

- КНДР провела испытания ракет большой дальности нового типа. По утверждению Пхеньяна, испытания состоялись на выходных. Работа над новым типом ракет заняла два года.

- Израиль нанес удары по целям в секторе Газа рано утром в понедельник в ответ на ракетный обстрел в воскресенье. Взрывы были слышны в северной и южной частях сектора Газа, контролируемого ХАМАСом. По данным палестинских СМИ, была поражена цель в городе Рафах. Также указывалось, что израильскими истребителями были поражены цели вблизи Бейт-Лахии на севере сектора. Информационное агентство Шехаб сообщило, что Израиль нанес удары вблизи города Хан-Юнис, а также по цели вблизи центрального города Газы Дейр-эль-Балах.

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