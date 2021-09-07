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ЕС и ФРГ осудили приговоры белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз и власти Германии осудили приговоры, вынесенные в Минске Марии Колесниковой и Максиму Знаку, и потребовали немедленного освобождения всех политзаключенных в Белоруссии, сообщает Deutsche Welle.

Евросоюз, правительство Германии, а также немецкие и европейские политики потребовали освободить Колесникову и Знака, а также всех белорусских политзаключенных.

Незамедлительного освобождения членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака в специальном заявлении потребовал официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано. Он подчеркнул, что все обвинения против оппозиционеров, которых белорусский суд признал, среди прочего, виновными в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования и руководства им, являются "необоснованными".

"ЕС осуждает продолжающееся вопиющее неуважение минским режимом прав человека и основополагающих свобод народа Белоруссии и подчеркивает свои требования немедленного и безусловного освобождения всех политзаключенных в Белоруссии (в настоящее время их насчитывается более 650), включая Колесникову и Знака, журналистов и всех людей, находящихся за решеткой за отстаивание своих прав", - сообщил Стано.

Ранее в понедельник сообщалось, что приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку будет обжалован.

6 сентября суд в Минске приговорил членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову к 11 годам колонии и Максима Знака – к 10 годам.

Мария Колесникова была координатором штаба бывшего руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, а после выборов стала одним из главных лиц оппозиции. Максим Знак работал юристом в штабе Бабарико. Минский областной суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Колесниковой и Знака 4 августа.

ЕС ФРГ Мария Колесникова Максим Знак Петер Стано

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