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Хроника последних дней СССР

В Мьянме противники военного правительства напали на конвой сил безопасности

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Противники военного руководства Мьянмы подорвали самодельную бомбу на пути следования конвоя сил безопасности в окрестностях Янгона на юге страны, а затем вступили в перестрелку с военными, передает в воскресенье телеканал Channel News Asia.

По данным военных, инцидент имел место 17 сентября. В результате столкновения, сообщили военные, ранения получили один сотрудник службы безопасности, а со стороны напавших есть погибшие и раненый. Также после боя у нападавших было конфисковано огнестрельное оружие и амуниция.

Channel News Asia напоминает, что после февральского военного переворота в Мьянме в ряде населенных пунктов были созданы силы самообороны для борьбы с военным правительством страны. Однако, главным образом, информация о столкновениях поступает из сельских районов Мьянмы.

При этом оппозиция сформировала "правительство национального единства", состоящее в основном из законодателей, которые связаны с задержанным госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Оппозиционеры также призвали гражданское население к "оборонительной войне" и к атакам против объектов военных властей.

Телеканал отмечает, что была зафиксирована серия атак против вышек связи, принадлежащих государственной компании Mytel. Столкновения также усилились в округе Магуэ в центре страны и в округе Сикайн на ее северо-западе.

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В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти.

Военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавлял.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма

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