В Мьянме противники военного правительства напали на конвой сил безопасности

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Противники военного руководства Мьянмы подорвали самодельную бомбу на пути следования конвоя сил безопасности в окрестностях Янгона на юге страны, а затем вступили в перестрелку с военными, передает в воскресенье телеканал Channel News Asia.

По данным военных, инцидент имел место 17 сентября. В результате столкновения, сообщили военные, ранения получили один сотрудник службы безопасности, а со стороны напавших есть погибшие и раненый. Также после боя у нападавших было конфисковано огнестрельное оружие и амуниция.

Channel News Asia напоминает, что после февральского военного переворота в Мьянме в ряде населенных пунктов были созданы силы самообороны для борьбы с военным правительством страны. Однако, главным образом, информация о столкновениях поступает из сельских районов Мьянмы.

При этом оппозиция сформировала "правительство национального единства", состоящее в основном из законодателей, которые связаны с задержанным госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Оппозиционеры также призвали гражданское население к "оборонительной войне" и к атакам против объектов военных властей.

Телеканал отмечает, что была зафиксирована серия атак против вышек связи, принадлежащих государственной компании Mytel. Столкновения также усилились в округе Магуэ в центре страны и в округе Сикайн на ее северо-западе.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти.

Военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавлял.