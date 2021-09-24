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Лавров на полях ГА ООН провел встречи с главами МИД стран Центральной Америки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречи с министрами иностранных дел и представителями руководства МИД Белиза, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Сальвадора, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Выражено взаимное стремление к продвижению сотрудничества в многостороннем формате между Россией и странами региона, приданию таким контактам регулярного и прагматичного характера в интересах укрепления политического диалога и взаимодействия в достижении целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что "участники встречи отметили необходимость укрепления многосторонности в мировых делах, центральной координирующей роли ООН, соблюдения общепризнанных норм международного права. Акцентирована важность объединения усилий мирового сообщества по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции".

"Состоялось подписание Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Белиза об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и граждан Белиза", - сообщает МИД РФ.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.

ООН Сергей Лавров

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