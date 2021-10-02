Спикер парламента Грузии не ждет обострения отношений с Киевом из-за Саакашвили

Михаил Саакашвили Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Отношения между Грузией и Украиной после задержания бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили не испортятся, полагает председатель парламента Грузии Каха Кукава.

"Ничего не обострит грузино-украинские отношения. Задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям", - заявил Кукава журналистам.

Такое заявление он сделал после голосования на местных выборах на одном из избирательных участков в Тбилиси.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что в отношении Саакашвили все правовые процедуры будут проведены в рамках закона, в том числе будет обеспечена его встреча с консулом Украины.

"Что касается сегодняшних местных выборов, принципиально важно, чтобы они прошли в спокойной обстановке. Я призываю все политические партии дать возможность избирателям сделать свой выбор в спокойной обстановке", - сказал Кобахидзе.

"Провокации возможны, но у радикальной оппозиции нет никакого ресурса для дестабилизации ситуации в стране", - добавил он.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, все избирательные участки были открыты в 8:00 и каких-либо эксцессов пока не было.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.