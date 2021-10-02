Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Спикер парламента Грузии не ждет обострения отношений с Киевом из-за Саакашвили

Спикер парламента Грузии не ждет обострения отношений с Киевом из-за Саакашвили
Михаил Саакашвили
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Отношения между Грузией и Украиной после задержания бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили не испортятся, полагает председатель парламента Грузии Каха Кукава.

"Ничего не обострит грузино-украинские отношения. Задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям", - заявил Кукава журналистам.

Такое заявление он сделал после голосования на местных выборах на одном из избирательных участков в Тбилиси.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что в отношении Саакашвили все правовые процедуры будут проведены в рамках закона, в том числе будет обеспечена его встреча с консулом Украины.

"Что касается сегодняшних местных выборов, принципиально важно, чтобы они прошли в спокойной обстановке. Я призываю все политические партии дать возможность избирателям сделать свой выбор в спокойной обстановке", - сказал Кобахидзе.

"Провокации возможны, но у радикальной оппозиции нет никакого ресурса для дестабилизации ситуации в стране", - добавил он.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, все избирательные участки были открыты в 8:00 и каких-либо эксцессов пока не было.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.

Грузия Украина Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 2 октября

Китай направил к Тайваню рекордное число военных самолетов

Китай направил к Тайваню рекордное число военных самолетов
Пандемия коронавируса

Число умерших от коронавируса в США превысило 700 тысяч

Россия будет поставлять электричество Абхазии до устранения аварии на ЛЭП

Почти вся Абхазия осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

Пандемия коронавируса

Merck сообщила о создании успешного препарата от COVID-19

Merck сообщила о создании успешного препарата от COVID-19

Зеленский потребовал от Тбилиси разъяснений в связи с задержанием Саакашвили

Грузинское телевидение показало Саакашвили в наручниках

Грузинское телевидение показало Саакашвили в наручниках
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });