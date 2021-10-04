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После взрыва в Кабуле талибы объявили о ликвидации ячейки ИГ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) объявило о ликвидации в Кабуле ячейки "Исламского государства" (также признано в России террористическим и запрещено).

Замминистра информации и культуры талибов Забиулла Муджахид объявил, что 3 октября вечером в 17-м районе Кабула спецназ провел операцию против боевиков ИГ, и в результате "центр организации ИГИЛ был полностью разрушен, а все находившиеся в нем члены организации ИГИЛ были убиты".

В минувшее воскресенье в Кабуле у входа в мечеть Эйдгах произошел взрыв и погибли не меньше восьми человек. Ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за организацию взрыва. Местные СМИ утверждали, что у мечети взорвался смертник во время панихиды по матери Забиуллы Муджахида.

Афганистан Кабул Талибан ИГ Забиулла Муджахид

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