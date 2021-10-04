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США призвали обеспечить задержанному Саакашвили справедливое обращение

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает продемонстрировать справедливое отношение к задержанному в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и внимательно следит за ситуацией, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы призываем власти Грузии убедиться в том, что Саакашвили обеспечивают справедливое обращение в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека", - сказал Прайс.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Саакашвили после задержания объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее ни при каких условиях.

США Грузия Михаил Саакашвили

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