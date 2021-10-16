Около двух тысяч противников Саакашвили пришли к Руставской тюрьме

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Около двух тысяч граждан Грузии, пострадавших во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, проводят митинг у стен Руставской тюрьмы, в которой находится Саакашвили.

"Грузинский народ не допустит, чтобы Саакашвили вышел из тюрьмы. Он олицетворение фашизма, а фашизм в Грузии никогда не пройдет. Человек, который добровольно выходит из грузинского гражданства, недостоин называться президентом. Я не хочу касаться его личной жизни, но его официальная жена голландка Сандра Руловс до сих пор является гражданкой Грузии", - заявил на митинге журналист Заза Давитая, который находился в заключении при правлении Саакашвили.

Участники акции в своих выступлениях рассказывают истории, как при "режиме Саакашвили" убивали их близких, пытали, отнимали имущество. Среди требований митингующих - пожизненное заключение Саакашвили.

Ведущий митинга - Тамаз Молашвили, брата которого Сулхана Молашвили, председателя Контрольной палаты, пытали в тюрьме при Саакашвили. Он заявил о необходимости запрета партии "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент.

1 октября Саакашвили был задержан в Тбилиси. Он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание сам Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными. Он объявил голодовку.