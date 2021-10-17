Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния его здоровья

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, 17-й день продолжающего в тюремной камере голодовку, ухудшается, заявил в воскресенье журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Михаил Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он стоек", - сказал медик.

Как добавил врач, "ему сложно передвигаться, сильная бледность на лице, но пока срочного медицинского вмешательства не требуется".

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в свой адрес сфальсифицированными.