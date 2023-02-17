Бывший владелец банка "Балтика" получил 17 лет колонии по "делу Плахотнюка"

Он признан виновным по делу о незаконном выводе из России через Молдавию более 46 млрд рублей

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии строгого режима бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова за незаконный вывод из России через молдавский банк средств на общую сумму более 46 млрд рублей, сообщила Генпрокуратура России.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 210 УК (руководство структурным подразделением преступного сообщества с использованием служебного положения) и пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой). Приговор в законную силу еще не вступил.

Следствие и суд установили, что в 2013-2014 годах Власов, "действуя в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ОАО АКБ "Балтика" на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк", говорится в пресс-релизе. При этом российским банкам, обладавшим полномочиями агента валютного контроля документов, предоставлялись заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 46 млрд рублей.

Генпрокуратура напомнила, что другие руководители и участники преступного сообщества уже осуждены за неправомерный вывод средств за границу на сумму более 126 млрд рублей. Власова ведомство назвало фактическим собственником банка "Балтика".

В доход государства конфискованы принадлежащие участникам сообщества объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей, транспортные средства, ювелирные изделия, а также более 3,1 млн долларов США, 41,2 тысячи евро, 2,4 тысячи франков.

Власов осужден в рамках уголовного дела о незаконных валютных операциях, возбужденного в том числе против бывшего лидера Демократической партии Молдавии, бизнесмена Владимира Плахотнюка. По оценке следствия, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели из России через BC Moldindconbank S.A. в общей сложности более 500 млрд рублей.

Они перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских банках средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе в банке Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдавия в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Плахотнюк, а также его предполагаемый сообщник Вячеслав Платон сейчас находятся в международном розыске.