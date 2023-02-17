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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Бывший владелец банка "Балтика" получил 17 лет колонии по "делу Плахотнюка"

Он признан виновным по делу о незаконном выводе из России через Молдавию более 46 млрд рублей

Бывший владелец банка "Балтика" получил 17 лет колонии по "делу Плахотнюка"
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии строгого режима бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова за незаконный вывод из России через молдавский банк средств на общую сумму более 46 млрд рублей, сообщила Генпрокуратура России.

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Он признан виновным по ч. 3 ст. 210 УК (руководство структурным подразделением преступного сообщества с использованием служебного положения) и пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой). Приговор в законную силу еще не вступил.

Следствие и суд установили, что в 2013-2014 годах Власов, "действуя в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ОАО АКБ "Балтика" на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк", говорится в пресс-релизе. При этом российским банкам, обладавшим полномочиями агента валютного контроля документов, предоставлялись заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 46 млрд рублей.

Генпрокуратура напомнила, что другие руководители и участники преступного сообщества уже осуждены за неправомерный вывод средств за границу на сумму более 126 млрд рублей. Власова ведомство назвало фактическим собственником банка "Балтика".

В доход государства конфискованы принадлежащие участникам сообщества объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей, транспортные средства, ювелирные изделия, а также более 3,1 млн долларов США, 41,2 тысячи евро, 2,4 тысячи франков.

Власов осужден в рамках уголовного дела о незаконных валютных операциях, возбужденного в том числе против бывшего лидера Демократической партии Молдавии, бизнесмена Владимира Плахотнюка. По оценке следствия, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели из России через BC Moldindconbank S.A. в общей сложности более 500 млрд рублей.

Они перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских банках средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе в банке Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдавия в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Плахотнюк, а также его предполагаемый сообщник Вячеслав Платон сейчас находятся в международном розыске.

Moldindconbank Молдиндконбанк Олег Власов Балтика Молдавия Преображенский суд Генпрокуратура Владимир Плахотнюк
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