Президент Абхазии призвал граждан воздержаться от участия в митинге оппозиции

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания призвал граждан республики воздержаться от участия в митинге оппозиции, назначенном на 4 ноября.

Ранее Совет ветеранов грузино-абхазской войны объявил о проведении в этот день акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара.

Бжания напомнил, что в стране действует указ президента, запрещающий проведение массовых мероприятий в рамках антиковидных ограничений. Он также отметил, что заявка на проведение подобной акции в администрацию Сухума не подавалась, и она властями не санкционирована.

"Во избежание всякого рода эксцессов, я призываю граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", - сказал он.

Отстраненный месяц назад от должности из-за конфликта с ветеранами грузино-абхазской войны министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар вернулся к исполнению служебных обязанностей, соответствующий указ подписал президент республики Аслан Бжания. Комментируя свое решение в интервью Абхазскому телевидению, Бжания сказал, что прокуратура, проводившая процессуальную проверку, не нашла состава преступления в действиях главы МВД во время инцидента со стрельбой на набережной Сухума 30 сентября.

Ранее, 3 октября, стало известно, что глава абхазского МВД Дбар отстранен от должности на время расследования инцидента в Сухуми. На следующий день абхазская оппозиция потребовала отставки Дмитрия Дбара после стрельбы в Сухуми.

Инцидент со стрельбой в Сухуми произошел 30 сентября около ресторана Rina, когда в республике отмечали День победы и независимости. По данным МВД, Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета. Глава МВД сообщил в интервью журналистам, что безуспешно просил пьяного депутата отдать оружие, после чего забрать оружие попытались милиционеры. В результате конфликта с сотрудниками милиции Кокая и несколько ветеранов грузино-абхазской войны получили травмы.