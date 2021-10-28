Пекин выступил против любых военных контактов Тайваня и США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти КНР не приемлют каких-либо военных и официальных контактов Тайваня и США и предостерегают Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Китая. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

"Мы решительно протестуем против любой формы официальных связей и военных контактов между США и Тайванем, выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая и попыток спровоцировать и разжигать проблемы", - приводят его слова западные СМИ.

"Принцип одного Китая" является политическим фундаментом отношений Китая и США", - подчеркнул он.

Также Ван Вэньбинь предупредил США, что им не следует недооценивать стремление Китая защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

СМИ напоминают, что ранее в интервью телеканалу CNN глава администрации Тайваня Цай Инвэнь признала факт присутствия небольшого числа американских военных на острове для тренировки местных военных. Также Цай Инвэнь отмечала, что угроза со стороны Китая растет с каждым днем и что она надеется на поддержку США в случае нападения Пекина.

СМИ уточняют, что глава администрации Тайваня впервые делает признание о наличии войск США на острове с того момента, как в 1979 году США вывели своих военнослужащих с Тайваня в рамках решения Вашингтона признавать Пекин, а не администрацию Тайваня, представителем единого Китая.

Ранее президент США Джо Байден утверждал, что не хочет "холодной войны" с Китаем, однако если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.