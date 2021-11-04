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Мать Саакашвили призывала Зеленского помочь ее сыну

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Гиюли Аласания обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, находящему в грузинской тюрьме, и организовать его переправку на Украину для лечения.

"Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки", - сказала она в видеообращении к Зеленскому, опубликованном на странице Саакашвили в фейсбуке.

Мать Саакашвили выразила озабоченность состоянием здоровья своего сына. "Единственное, что ему предлагают - тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных", - заявила Гиюли Аласания.

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Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили Украина Владимир Зеленский

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