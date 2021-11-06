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В Коста-Рике вакцинация от коронавируса станет обязательной для детей до 12 лет

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Коста-Рика стала первой страной в мире, сделавшей прививки от коронавируса для детей до 12 лет обязательными, сообщает BBC News.

По словам представителей здравоохранения Коста-Рики, вакцина против коронавируса войдет в список основных детских прививок.

Страна подписала соглашение с компанией Pfizer о приобретении доз для начала вакцинации всех детей в возрасте до 12 лет с марта 2022 года. В результате сделки Коста-Рики с Pfizer компания получит 3,5 миллиона доз, из которых 1,5 миллиона будут зарезервированы для лиц в возрасте от пяти до 11 лет. Остальные дозы будут предназначены для бустерных прививок, которые будут назначаться лицам, оказывающим первую помощь, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом.

Ранее на этой неделе регулирующие органы здравоохранения США одобрили вакцину Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года. Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет.

Хроника 09 января 2020 года – 06 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США Коста-Рика коронавирус Pfizer

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