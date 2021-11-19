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Ракова сообщила о ежедневной госпитализации до 30 детей с COVID-19 в Москве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Москве каждый день с коронавирусной инфекцией госпитализируют 25-30 детей, сейчас в больницах находятся 150 детей с COVID-19, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ, у 90 госпитализированных пневмония, сообщила телеканалу "Россия 24" заммэра города Анастасия Ракова.

Она напомнила, что раньше госпитализация детей с COVID-19 была крайне редкой, ситуацию изменил штамм коронавируса "дельта": "он более агрессивный и более тяжело протекает у детей".

"У нас количество заболевших детей существенно возросло. На пике в октябре мы заходили более чем тысяча заболевших ежедневно. Если раньше заболеваемость у детей, как правило, проходила либо в бессимптомной форме, либо с легкими проявлениями ОРВИ, то сейчас мы все чаще фиксируем детей, которые болеют в средней тяжести или тяжело", - добавила заммэра.

Из-за этого, по ее словам, приходится менять терапию и применять более серьезные средства.

"Уже сейчас нередко мы используем препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма. Мы отработали новый алгоритм, по которому дети из группы риска на ранних стадиях начали применять моноклональные антитела для предотвращения тяжелого течения заболевания", - сообщила она.

В этом же интервью заммэра рассказала и об исследовании вакцинации детей. По ее словам, уже 400 подростков в возрасте 12-17 лет получили первый компонент вакцины "Спутник М", пока вакцина признана безопасной и эффективной для них. Она напомнила, что эта вакцина по сути представляет собой одну пятую взрослой дозы "Спутника V". Испытания проходят с прошлой недели в двух городских больницах и десяти поликлиниках.

"На сегодняшний день у нас нет, и мы очень рады, проблем с соискателями поучаствовать в данном исследовании. Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 введен первый компонент", - сказала Ракова.

Предполагается, что всего в третьей фазе исследования безопасности и эффективности вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет примут участие 3 000 добровольцев, из которых 2 400 человек получат вакцину, а 600 - плацебо.

Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Анастасия Ракова коронавирус Спутник М

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