Телекомпания сообщила о вероятной перевозке Саакашвили в больницу в Гори

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что экс-президента страны Михаила Саакашвили предположительно перевозят из тюрьмы в Рустави в военный госпиталь в Гори вертолетом.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали на вертолете.

"По моей информации, собрался консилиум, который заключил, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем и ответа нет. Человека нет, забрали", - сказала она журналистам перед тюрьмой, куда она пришла на свидание с сыном.

Грузинские СМИ сообщали, что на территории тюрьмы сел вертолет.

Саакашвили держит в тюрьме голодовку. Его личный врач Николоз Кипшидзе 8 ноября заявил, что консилиум врачей в этот день собрался и пришел к выводу, что политика срочно нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику. Кипшидзе добавил, что отличной встречи с консилиумом Саакашвили отказался, они его не видели, но его состояние ухудшается. Решение о госпитализации врачи приняли по результатам анализов.

Если Минюст Грузии учтет мнение консилиума, Саакашвили могут перевести в больницу в понедельник вечером, предположил Кипшидзе. В Минюсте его слова еще не комментировали. Ранее в министерстве исключили перевод Саакашвили в гражданскую клинику.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила власти Грузии обеспечить украинского гражданина Михаила Саакашвили надлежащим лечением.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября к местным выборам. 1 октября его задержали в Тбилиси и поместили в тюрьму в Рустави как осужденного заочно. Он объявил голодовку.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз исключила, что когда-либо его помилует. С 6 ноября Саакашвили отказался от лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов, сообщила Денисова. Он принял это решение после того, как пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеозапись, на которой он ест пюре и принимает таблетки.