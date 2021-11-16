Польша усилит охрану границы с РФ новой системой датчиков и видеокамер

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Новая система охраны из датчиков и видеокамер будет установлена на польско-российской границе на фоне миграционного кризиса в Белоруссии. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на пограничное управление Вармии и Мазур.

Работы по установке новых систем охраны на границе Польши и Калининградской области начнутся в 2022 году. Они дополнят те, что имеются у пограничников Польши в настоящее время.

По информации пресс-секретаря Варминско-Мазурской пограничной службы Мирославы Александрович, в настоящее время на российско-польской границе действует система из шести наблюдательных вышек, которые расположены от западной части (Бранево) до восточной части (Дубенинки). Пограничники также имеют в своем распоряжении транспортные средства наблюдения, тепловизоры, дневные и ночные камеры наблюдения. В Варминско-Мазурском отделении службу несут 1300 офицеров.

По ее словам, в настоящее время открыты для грузового движения два перехода с Калининградской областью: в Безледах и Гжехотках. Закрытыми с 2020 года остаются еще два – в Голдапе и Гронове. Сотрудники из закрытых для движения учреждений направлены на охрану самой границы, а также на охрану центра для иностранцев в Кентшине. В нем пребывает в настоящее время около 430 иностранцев.

В настоящее время в связи с пандемией польско-российская граница закрыта для туристического движения, пересечь ее могут лишь некоторые категории граждан.

Польско-российская граница почти полностью проходит вдоль Варминско-Мазурского воеводства и Калининградской области. Длина границы около 200 км. Исключение составляет Вислинская (Балтийская) коса, где на коротком (около 1 км) участке граница находится на территории Поморского воеводства.