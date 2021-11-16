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Несколько польских полицейских получили травмы на границе с Белоруссией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Не менее семи сотрудников польских правоохранительных органов травмированы в результате инцидентов на границе с Белоруссией, сообщает во вторник полиция Польши.

"Семеро полицейских ранены сегодня в результате нападений. Двое получили травмы головы камнями, еще пятеро пострадали от травм рук и ног", - говорится в сообщении польской полиции в твиттере.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что мигранты забросали камнями пограничников и военных, охраняющих границу с Белоруссией, пытаясь прорваться. Польские силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы сдержать атаку.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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