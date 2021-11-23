ЕС планирует запретить компаниям передавать самолеты в аренду "Белавиа"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В ЕС намерены запретить европейским компаниями передавать в аренду самолеты для авиакомпании "Белавиа", сообщил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Наибольшая часть самолетов компании "Белавиа" - это лайнеры, арендованные у компаний из ЕС. Как только соответствующее решение будет принято, а это неизбежно, аренда самолетов будет остановлена", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Мишель пояснил, что это - пример тех мер, которые в настоящее время в ЕС готовят против Белоруссии. Других примеров в ходе выступления он не привел.

Глава МИД Германии Хайко Маас сказал ранее, что Еврокомиссия находится в процессе работы над пятым пакетом санкций против белорусских властей. Новый пакет санкций, в частности, "включает белорусских судей, прокуроров и представителей служб безопасности, ответственных за нарушение прав человека". Как ожидается, санкции вступят в силу в конце ноября.

По данным Bloomberg, Европейский союз может внести в черный список туристические компании, которые способствуют притоку мигрантов к границе Белоруссии с Польшей.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, получающих отказ.