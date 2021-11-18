Депутаты единогласно лишили иммунитета экс-канцлера Австрии Курца

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Австрии - Национальный совет - единогласно лишила бывшего канцлера Себастьяна Курца депутатского иммунитета, сообщает телеканал ORF.

Прокуратура по экономическим и коррупционным расследованиям Австрии ведет против Курца антикоррупционное расследование. Его подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы, искусственно скорректированные в его пользу, что позволило ему добиться должности лидера Австрийской народной партии и канцлера.

Сам Курц отрицает обвинения, но говорит, что заинтересован в скорейшем прояснении ситуации.

6 октября в австрийской федеральной канцелярии, в штаб-квартире партии Курца и Минфине прошли 6 октября. Из-за угрозы вотума недоверия Курц 9 ноября подал в отставку, но остался лидером партии и возглавил ее фракцию в парламенте. До 18 ноября он был защищен депутатским иммунитетом.