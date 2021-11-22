В Нидерландах произошли столкновения полиции и противников коронавирусных ограничений
Беспорядки в стране проходят третью ночь подряд
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Нидерландов вечером в воскресенье начала операции против хулиганов и агрессивно настроенных демонстрантов, сообщают европейские СМИ.
Беспорядки начались во время акций протеста против жестких мер правительства по борьбе с распространением COVID-19.
На этот раз столкновения с полицией зафиксировали в Гронингене, Энсхеде, Тилбурге и Леувардене. Сообщается о задержании нескольких человек.
Таким образом, беспорядки в Нидерландах происходят третью ночь подряд.