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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Нидерландах произошли столкновения полиции и противников коронавирусных ограничений

Беспорядки в стране проходят третью ночь подряд

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Нидерландов вечером в воскресенье начала операции против хулиганов и агрессивно настроенных демонстрантов, сообщают европейские СМИ.

В миреПремьер Нидерландов объявил о частичном локдауне из-за COVID-19Читать подробнее

Беспорядки начались во время акций протеста против жестких мер правительства по борьбе с распространением COVID-19.

На этот раз столкновения с полицией зафиксировали в Гронингене, Энсхеде, Тилбурге и Леувардене. Сообщается о задержании нескольких человек.

Таким образом, беспорядки в Нидерландах происходят третью ночь подряд.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 22 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Нидерланды Коронавирус

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