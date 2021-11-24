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В Молдавии в четверг примут решение о деньгах на выплату долга "Газпрому"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии в четверг примет решение о выделении денег для погашения текущей задолженности перед "Газпромом", этот вопрос будет включен в повестку дня 25 ноября.

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"Заседание постоянного бюро (парламента) назначено на 15:00. На нем представит информацию премьер-министр Наталья Гаврилица, которая в среду обратилась в парламент с просьбой ускорить процедуры выделения денег "Молдовагазу" для погашения текущей задолженности перед "Газпромом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.

Накануне вечером вице-премьер Андрей Спыну заявил, что правительство нашло решение проблемы погашения долга перед "Газпромом", но для этого необходимо еще несколько дней.

По его словам, на прошлой неделе парламент проголосовал в первом чтении за выделение из бюджета 1,3 млрд леев (около $75 млн). Решение планируется принять во втором чтении в четверг, чтобы в пятницу перечислить деньги "Молдовагаз". "Это необходимые процедуры, чтобы соблюдать закон и выделить деньги из бюджета", - заявил Спыну.

В среду утром официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что текущий платеж за газ от Молдавии так и не поступил и что компания в соответствии со своим предупреждением может прекратить поставки газа в Молдавию 24 ноября.

Молдавская сторона должна была провести очередную оплату 22 ноября, но деньги в срок не поступили. В связи с этим в понедельник "Газпром" уведомил партнеров, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены.

Молдавия Газпром

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