Мальдивы ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма коронавируса "омикрон"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Мальдив запретили въезд путешественникам из семи стран Африки в связи с появлением и распространением там нового штамма COVID-19 под названием "омикрон", сообщает The Guardian.

Согласно заявлению Минздрава, из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Лесото и Эсватини на Мальдивы теперь въехать нельзя. Все граждане, которые прибыли из этих стран за последние двое суток, будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки.

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.

Многие страны уже ограничили въезд из стран юга Африки.