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Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы вакцины для лиц 16 и 17 лет

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Компании Pfizer и BioNTech запросят экстренное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на вакцинацию против COVID-19 бустерной дозой их препарата лиц 16 и 17 лет, сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников, FDA, как ожидается, быстро одобрит запрос компаний.

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Так, газета Wall Street Journal сообщает, что медрегулятор может разрешить бустерные дозы вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech для использования среди лиц 16 и 17 уже на следующей неделе.

В настоящее время только американцы в возрасте 18 лет и старше имеют право на получение бустерной дозы вакцины через шесть месяцев после второй дозы вакцин Pfizer или Moderna или через два месяца после однократной дозы вакцины Johnson & Johnson.

Возможное расширение числа лиц, которым разрешено получение бустерной дозы, связано с новым вариантом COVID-19 - "омикрон". В понедельник президент США Джо Байден заявил, что "омикрон" "является причиной для беспокойства, а не поводом для паники".

Тем временем Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в понедельник усилили свои рекомендации по бустерным прививкам против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Pfizer BioNTech Коронавирус FDA

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