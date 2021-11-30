Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы вакцины для лиц 16 и 17 лет

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Компании Pfizer и BioNTech запросят экстренное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на вакцинацию против COVID-19 бустерной дозой их препарата лиц 16 и 17 лет, сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников, FDA, как ожидается, быстро одобрит запрос компаний.

Так, газета Wall Street Journal сообщает, что медрегулятор может разрешить бустерные дозы вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech для использования среди лиц 16 и 17 уже на следующей неделе.

В настоящее время только американцы в возрасте 18 лет и старше имеют право на получение бустерной дозы вакцины через шесть месяцев после второй дозы вакцин Pfizer или Moderna или через два месяца после однократной дозы вакцины Johnson & Johnson.

Возможное расширение числа лиц, которым разрешено получение бустерной дозы, связано с новым вариантом COVID-19 - "омикрон". В понедельник президент США Джо Байден заявил, что "омикрон" "является причиной для беспокойства, а не поводом для паники".

Тем временем Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в понедельник усилили свои рекомендации по бустерным прививкам против COVID-19.