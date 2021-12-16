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Южная Корея с 18 декабря ужесточит ограничения для борьбы с COVID-19

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея на фоне роста случаев заражения COVID-19 ограничит число участников частных собраний и сократит часы работы заведений общественного питания с 18 декабря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на премьер-министра Ким Бу Гема.

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В соответствии с новыми мерами, которые будут действовать с 18 декабря по 2 января, число участников частных собраний будет ограничено четырьмя, отметил премьер. Данная мера будет действовать по всей стране.

Кафе, рестораны, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения будут работать до 21:00. Кинотеатры, концертные залы и интернет-кафе смогут работать до 22:00. Посещать их смогут только полностью вакцинированные либо люди, предъявившие отрицательный ПЦР-тест.

Данные меры знаменуют отказ от правительственной схемы "жизнь с COVID-19", которая началась в прошлом месяце с целью восстановления нормальной жизни путем поэтапного ослабления ограничений.

"Мы прилагаем все наши усилия для расширения нашего медицинского потенциала и увеличения числа вакцинаций, чтобы преодолеть вирусный кризис, с которым мы сталкиваемся", - сказал Ким Бу Гем.

"Но для этого нам нужно время, и (...) мы решили, что сможем преодолеть этот критический момент только в том случае, если быстро возьмем распространение под контроль с помощью решительных мер социального дистанцирования", - отметил он.

В последние недели в Южной Корее наблюдается всплеск числа заражений коронавирусом, а также растет число тяжелых случаев заболевания и смертей от COVID-19.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано еще 7 622 случая COVID-19. Среди них 20 новых случаев заболевания вариантом "омикрон". Таким образом, в стране выявлено уже 148 случаев "омикрона".

Число пациентов в критическом состоянии достигло еще одного нового максимума в 989 человек.

Летальных исходов зафиксировано за минувшие сутки 62. Уровень смертности составил 0,83%.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Коронавирус

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