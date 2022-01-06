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Что случилось этой ночью: четверг, 6 января

Решение об отправке миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, массовые ДТП в Тульской области, перенос церемонии "Грэмми"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пашинян решил направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. В настоящее время он является председателем Совета организации. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам-членам ОДКБ на фоне протестов в республике.

- Восемь полицейских и военнослужащих Нацгвардии погибли во время протестов в Казахстане. По данным МВД, зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации раненных. Режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана до 19 января.

- Число пострадавших в массовых ДТП в Тульской области увеличилось до 21 человека. Всего в ДТП участвовало 60 транспортных средств, из них девять грузовых автомобилей, три пассажирских автобуса, 48 легковых автомобилей. Причиной массовых аварий стали сложные погодные условия из-за снегопада и метели.

- Церемонию "Грэмми" перенесли из-за COVID-19. Отмечается, что из-за нового штамма коронавируса "омикрон" проведение награждения, запланированное на 31 января, "сопряжено с слишком большим количеством рисков". Сообщается, что новая дата будет объявлена позже.

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