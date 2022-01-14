Итальянские полицейские отказались носить выданные для защиты от COVID-19 розовые маски

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники итальянской полиции отказываются носить выданные им респираторы FFP2 бледно-розового цвета, сообщает издание La Repubblica.

Отмечается, что полицейские из ряда префектур получили респираторы подобного цвета. Части сотрудников такая расцветка не понравилась, так как они считают, что розовые маски нелепо смотрятся на фоне темного цвета их формы. В частности, розовые маски раздали полиции в Болонье и Венеции.

Недовольные сотрудники обратились в профсоюз полицейских. Руководитель профсоюза Стефано Паолини со своей стороны направил письмо главе полиции Италии Ламберто Джаннини.

"Мы просим вас принять незамедлительные действия, чтобы полиция могла выполнять свои обязательства, нося маски белого, синего или черного цвета - в соответствии с формой полиции", - говорится в письме, адресованном Джаннини.

Он указал, что необходимо проявлять уважение к сотрудникам полиции и избегать таких инцидентов.

Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, маски из той же партии были также отправлены в другие госучреждения, в частности в школы и больницы.