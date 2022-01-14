Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:29Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Итальянские полицейские отказались носить выданные для защиты от COVID-19 розовые маски

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники итальянской полиции отказываются носить выданные им респираторы FFP2 бледно-розового цвета, сообщает издание La Repubblica.

Отмечается, что полицейские из ряда префектур получили респираторы подобного цвета. Части сотрудников такая расцветка не понравилась, так как они считают, что розовые маски нелепо смотрятся на фоне темного цвета их формы. В частности, розовые маски раздали полиции в Болонье и Венеции.

Недовольные сотрудники обратились в профсоюз полицейских. Руководитель профсоюза Стефано Паолини со своей стороны направил письмо главе полиции Италии Ламберто Джаннини.

"Мы просим вас принять незамедлительные действия, чтобы полиция могла выполнять свои обязательства, нося маски белого, синего или черного цвета - в соответствии с формой полиции", - говорится в письме, адресованном Джаннини.

Он указал, что необходимо проявлять уважение к сотрудникам полиции и избегать таких инцидентов.

Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, маски из той же партии были также отправлены в другие госучреждения, в частности в школы и больницы.

Хроника коронавируса. Январь.

13
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Италия коронавирус

Новости по теме

Новости

Швеция направила военный патруль в город на острове Готланд в ответ на активность России

США заподозрили РФ в подготовке диверсий на Украине для оправдания военного вторжения

Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов

Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов

В сенате США представили еще один проект о санкциях против руководства РФ

Массовые протесты в Казахстане

Режим ЧП будет отменен в более чем половине регионов Казахстана

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Швеция выведет военных из Мали из-за присутствия в стране "вагнеровцев"

Массовые протесты в Казахстане

Посольство РФ сообщило о гибели россиянки во время погромов в Казахстане

Швеция отметила рост военной активности РФ в Балтийском море

Швеция отметила рост военной активности РФ в Балтийском море

Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины

Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });