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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:40Заразились
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В Пекине на карантин закрыли офисное здание с сотрудниками

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На западе Пекина опечатали офисное здание вместе с сотрудниками после того, как одна из работающих в этом здании женщин получила положительный тест на "омикрон" в субботу 15 января, сообщает CNN.

Для запертого персонала в здание привезли постельные принадлежности. Снаружи установили палатки, в которых будут проводить анализ взятых проб. Всех, кого заперли, в обязательном порядке протестируют на "омикрон". Локдаун для конкретного здания может продлиться несколько дней, пока не будет принято решение, что сотрудники не являются переносчиками инфекции, отмечает телекомпания.

Первый случай "омикрона" в Пекине выявили незадолго до начала Зимний олимпийских игр. Заразившаяся женщина последние две недели не покидала столицу и не контактировала с иностранцами, что наводит на подозрение, что "омикрон" уже циркулирует в городе.

Оцеплен весь район, где живет заболевшая. Он находится в 15 минутах езды от Олимпийского парка. Жителей района, а также отдельные объекты в квартале тестируют на коронавирус. Корреспондент CNN заметил мощные заграждения на въездах в этот квартал. Жителям разрешено выходить на улицу, но только в пределах оцепления, многие магазины и другие учреждения квартала закрыты, выбрасываемый мусор пока копится в районе, допуск к нему имеют только специально подготовленные сотрудники.

Маршруты всех поездок заразившейся женщины подробно описаны в государственных СМИ, за две недели она побывала в метро, парикмахерской, на концерте, в магазинах, включая бутик Dior, и в знаменитом ресторане "Пекинская утка". Уже у примерно 13 000 человек в этих учреждениях протестированы на COVID-19. На утро понедельника новых случаев заражения в Пекине пока не выявили. Чиновники на пресс-конференции предположили, что женщина могла получить вирус через зарубежные почтовые отправления.

Хотя американские медики считают низкой вероятность заражения коронавирусом через предметы, китайские власти не раз ограничивали импорт товаров, если на упаковках находили коронавирус.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2022 годаПандемия коронавируса
Пекин Коронавирус Китай

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