Аэропорт Алма-Аты возобновил работу в штатном режиме

Air Astana восстановила маршрутную сеть после перебоев во время беспорядков

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Алма-Аты в среду возобновил работу в штатном режиме в связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа, сообщила пресс-служба воздушной гавани в среду.

Казахстанская авиакомпания Air Astana информирует, что полностью восстановила маршрутную сеть после перебоев, которые произошли на фоне беспорядков и введения режима ЧП. Компания также пересмотрела правила возврата билетов.

"Если вылет был запланирован в период до 31 января 2022 года, то возможны бесплатное переоформление авиабилета на любую дату до 28 февраля или полный возврат денежных средств. Оформить возврат и перебронировать билеты необходимо не позднее, чем за 24 часа до изначальной даты вылета", - информирует компания.

В 00:00 часов 19 января (по местному времени) истек срок режима ЧП, введенного в Казахстане 5 января. Режим ЧП был введен в республике после того, как начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Как заявляют власти, этой ситуацией воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадала Алма-Ата.

В ночь на 6 января на аэропорт Алма-Аты - крупнейший аэропорт Казахстана, было совершено нападение в ходе массовых беспорядков. Воздушная гавань была разгромлена, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов. Аэропорт возобновил работу с 13 января, но рейсы выполнялись с 8:00 до 21:00 часов. В воздушной гавани были приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка.

Аэропорт Алма-Аты входит в турецкий холдинг TAV Airports.