Белому дому пока нечего сообщить о возможности телефонного разговора Байдена и Путина

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - У американской администрации на данный момент нет ответа на вопрос о возможности телефонного разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не могу предсказывать что-либо в этом отношении", - сказала она в ответ на вопрос о возможности проведения в ближайшие дни телефонного разговора президентов США и РФ.

При этом она напомнила о прошедших на прошлой неделе трех разных встречах с представителями РФ, о визите двухпартийной делегации США на Украину и о предстоящих в пятницу переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Псаки пояснила, что после этих переговоров Блинкен обсудит с командой американской администрации по нацбезопасности следующие шаги США.

Накануне Байден допустил вариант организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Я все еще думаю, что такая возможность есть", - сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос, возможен ли саммит США и РФ для урегулирования ситуации с Украиной.