Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:00Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

Во Франции впервые выявили полмиллиона случаев COVID-19 за сутки

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Во Франции за минувшие сутки зафиксировали свыше 501 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют обнародованные во вторник данные служб здравоохранения Франции.

Это максимальный суточный прирост количества инфицированных в стране за все время пандемии.

За последние 24 часа от коронавируса во Франции скончались 364 человека.

При этом за минувшие сутки бустерную дозу во Франции от COVID-19 сделали более 312 тыс. человек.

Полный курс вакцинации от коронавируса в стране прошли почти 80% населения.

Хроника коронавируса. Январь.

18
В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона21 января. В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам.19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона
Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2022 годаПандемия коронавируса
Франция Коронавирус

Новости по теме

Новости

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

США думают над санкциями, которые ударили бы по рублю и положению РФ на рынках

Белый дом заявил, что Байден не собирается отправлять войска на Украину

Псаки не согласна с мнением Киева о невозможности наступления РФ на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Генсек НАТО обещает на этой неделе направить РФ предложения по безопасности

Канада объявила об эвакуации членов семей сотрудников посольства на Украине

Канада объявила об эвакуации членов семей сотрудников посольства на Украине

Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире

Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире

Кремль прокомментировал возможность размещения военных баз на Кубе

Кремль прокомментировал возможность размещения военных баз на Кубе

Произошел сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });