Во Франции отменили масочный режим на улицах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Во Франции со среды отменены или смягчены некоторые ограничения, связанные с пандемией, несмотря на продолжающуюся вспышку заболеваемости COVID-19. Премьер-министр Жан Кастекс объяснял это решение введением более жестких санитарных паспортов.

Со 2 февраля отменен обязательный масочный режим на улицах, напоминает Le Figaro. Учреждения, где собирается много сидящей публики (стадионы, концертные залы и другие), снимают ограничение на численность собравшихся. Кроме того, удаленная работа становится рекомендацией, а не требованием.

С февраля санитарные паспорта (пропуска), ранее действовавшие для привитых, недавно переболевших или людей с отрицательными ПЦР-тестами более не учитывают результаты тестов.

С 16 февраля в стране возобновится работа ночных клубов, на стадионах разрешат размещаться на стоячих местах и танцполах, а в кинотеатрах и общественном транспорте снова разрешат есть и пить.

По данным счетчика Worldometers на 1 февраля, за предыдущие сутки во Франции выявили 416 896 новых случаев заражения коронавирусом.