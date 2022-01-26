Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 358 млн

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 358 287 267, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 614 675 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 72 171 208 инфицированных COVID-19, а число летальных исходов составило 871 937.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 39 799 202, а число умерших от последствий заражения вирусом - 490 462.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 342 322 человека, из них скончались 624 129.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 722,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 679 человек, в Индии - 351, в Бразилии - 2 903.