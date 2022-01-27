Представители Киргизии и Таджикистана проводят встречу по инциденту на границе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пограничные представители Киргизии и Таджикистана проводят встречу по инциденту на киргизско-таджикской границе, сообщает в пятницу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"Пограничные представители Киргизии находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Таджикистана. Встреча проходит в местности Как-Сай Баткенского района", - сообщили в Погранслужбе.

По состоянию на 02:00 прекращен огонь в местностях Кочо-Бою и Дахма. Периодически слышны выстрелы в местности Головной и Торт-Кочо.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы. По данным Минздрава республики, в ходе перестрелки ранения получили четыре человека, все они являются военнослужащими внутренних войск. По данным областной администрации Баткенской области Киргизии из приграничной с Таджикистаном зоны уже эвакуированы 60 семей.

О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявляет и таджикская сторона.