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Число инфицированных COVID в Южной Корее с начала пандемии превысило 1 млн

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса в Южной Корее общее число инфицированных COVID-19 достигло в воскресенье 1 млн 009 тыс. 688 человек, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

В связи с быстрым распространением штамма вируса "омикрон" в стране ежедневно обновляется максимум числа заболевших, в воскресенье KDCA сообщило о 38 тыс. 691 новом случае. За последние две недели число новых ежедневных случаев возросло почти в пять раз. При этом медики предупредили, что в ближайшие недели число ежедневных случаев заболевания, возможно, достигнет 100 тыс.

Всего в Южной Корее за время пандемии скончались 6 тыс. 873 человека, коэффициент смертности составил 0,71%.

Хроника 09 января 2020 года – 06 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Коронавирус

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