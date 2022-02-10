Глава МИД Британии предупредила об опасности затяжного конфликта на Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава британского МИД Лиз Трасс предупредила, что любое вторжение на Украину перерастет в затяжной конфликт.

"Если бы случилось вторжение на Украину, то быстро такое вторжение увенчаться успехом не смогло бы, оно бы переродилось в затяжной конфликт, и это нанесло бы, конечно, тяжелый ущерб не только украинскому народу, но и российскому народу, а также стало бы ударом для европейской безопасности в целом. Поэтому любой ценой мы должны избежать такого развития событий", - сказала она на пресс-конференции в Москве.

"Вместе с тем мы должны, конечно, помнить, что Украина это суверенное государство, которое само принимает решение, присоединяться к НАТО или нет, и Украина также должна сохранить свою территориальную целостность", - подчеркнула Трасс.