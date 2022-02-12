Новая Зеландия и Австралия призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - МИД Новой Зеландии привал своих граждан срочно покинуть территорию Украины.

В опубликованном ведомством сообщении эта мера объясняется "растущей напряженностью между Россией и Украиной".

С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Как сообщили австралийские СМИ, он назвал ситуацию на Украине "очень опасной".

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предложил всем американцам покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов. Ранее на этой неделе чиновник из Белого дома уже заявлял о том, что в США не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины при помощи военных, а представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что перебрасываемые в Европу военные США в случае, если это потребуется, могут помочь в эвакуации американских граждан, не появляясь при этом на украинской территории.