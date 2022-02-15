Полянский назвал нелепыми утверждения Запада о вторжении РФ на Украину 16 февраля

Он не исключил возможности провокаций Запада на Донбассе

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский Фото: John Minchillo/AP/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Распространяемые на Западе сообщения о том, что Россия будто бы может начать "вторжение" на Украину в среду, 16 февраля, являются странными и нелепыми, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Я ничего об этом не знаю и не вижу для этого никаких причин. Я видел такие сообщения в западных СМИ и в Соединенных Штатах. Они странные и нелепые", - сказал дипломат в интервью четвертому каналу германского телевидения в ответ на вопрос ведущего, может ли дипломат подтвердить распространяемую информацию.

Ведущий интервью заявил, что, в последнее время Москва изменила тон, касающийся украинского кризиса, и спросил, означает ли это, что Россия боится угроз ужесточения санкций со стороны Запада?

"Я не вижу никаких изменений в своей риторике, риторике министра иностранных дел или моих коллег. Они остаются последовательными в течение всего месяца. Нет никаких изменений в нашем поведении, как нет и изменений в том, как наши западные коллеги представляют ситуацию", - ответил Полянский.

Он добавил, что "в угрозе санкций также нет для нас ничего нового".

В ответ на вопрос о том, почему Россия не предпринимает конкретные меры по деэскалации ситуации, дипломат заявил: "Россия не может заниматься деэскалацией, потому что мы не занимались эскалацией. Пусть деэскалацией занимаются западные страны, которые раздули истерию в отношении приписываемых России планов".

В интервью интернет-порталу thegrayzone.com Полянский, говоря о распространяемой США информации о сроках готовящегося Россией "вторжения", заметил, что "эти сообщения оказались странными не только для нас, но и для украинцев".

"Похоже, об этом знают только американцы, но они не делятся информацией ни с нами, ни с украинцами", - сказал он.

Вместе с тем, как сказал заместитель постпреда РФ, "существует опасность, что, возможно, США и их союзники имеют в виду организацию провокаций с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения".

Он отметил: "Когда мы говорим об украинских силах, то совсем не обязательно подразумеваем украинскую армию, которая как-то подчиняется командам. Мы имеем в виду националистов и крайне правых добровольцев, которые не отчитываются перед Киевом и имеют своих командиров, действующих по своему усмотрению. И очень их трудно контролировать даже украинскому правительству".